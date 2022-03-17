رودني حداد لنانسي عجرم: “ننوس Sorry”

بعد النجاح الكبير الذي حققه الممثل رودني حداد مع الفنانة نانسي عجرم في “كليب” أغنيتها “ما تعتذر” الذي شاركها فيه تمثيلاً وطُرِح في اليومين الأخيرين، تحدّث حداد عن الأصداء الإيجابية التي حصدها العمل.

ولفت الى أنه، ومنذ لحظة طرح “الكليب”، لا يزال يتلقّى عدداً كبيراً من الاتصالات والرسائل. وقال بعفوية في حديث لبرنامج “ET بالعربي”: “هيدي ننّوس هيدي سفيرتنا الى الورود. أكيد لما بدّك تشتغل مع سوبرستار متل نانسي أكيد ما رح يهدى تلفونك”.

وتابع حداد: “نحنا كمان كان بيهمنا أنا والمخرج سمير سرياني انو نانسي تكون بحالة كتير مرتاحة لأنو نحنا هينة شغلتنا، بس هيي كأنو شغلتها التمثيل. عندها ردّات فعل تمثيلياً صعب كتير تعلّمن لحدا ممثل وعندها انتباه لشو عم بيصير حواليها وعينيها بيحكوا. نانسي بتفهم عليك بالوما”.

وأضاف مستكملاً حديثه العفوي: “نانسي قريبة وخفيفة وبعتذر منها عن جد قعدت عيّط عليها بالكليب وهيي ما بتنشبق بوردة. ننّوس sorry”.