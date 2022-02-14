روسيا تحصد ميدالية فضية في مسابقة الرقص على الجليد في أولمبياد بكين

أحرز الزوجي الروسي فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف، الميدالية الفضية في مسابقة الرقص على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة حالياً في العاصمة الصينية بكين.

واحتل الثنائي الروسي المركز الثاني، برصيد 220.51 نقطة، فيما ذهبت الميدالية الذهبية للزوجي الفرنسي المشكل من غابرييلا باباداكيس وغيوم سيزيرون، بجمعهما 226.98 نقطة.

وحصل الزوجي الأمريكي ماديسون هوبيل وزاكاري دونوجو على الميدالية البرونزية (130.89 نقطة في الرقصة الحرة و218.02 نقطة في المجموع).

وهذه الميدالية هي الـ18 لروسيا في الألعاب الأولمبية الحالية.

وكانت افتتحت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في العاصمة الصينية بكين الجمعة لتصبح بذلك أول مدينة في العالم تدخل تاريخ الأولمبياد بتنظيمها دورتي ألعاب أولمبية بشكليها، الصيفية عام 2008 والشتوية عام 2022.

وشددت الصين إجراءاتها الصحية خوفا من تفشي فيروس كورونا بين المشاركين وتماشيا مع سياستها “صفر كوفيد”.