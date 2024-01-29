الأثنين 17 رجب 1445 ﻫ - 29 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تكتشف بحيرة تحت جليد القارة القطبية الجنوبية

منذ ساعة واحدة
بحيرة فوستوك

بحيرة فوستوك

A A A
طباعة المقال

قال وزير الموارد الطبيعية الروسية، خلال حفل التشغيل التجريبي للمجمع السكني الشتوي الجديد التابع لمحطة “فوستوك” في القارة القطبية الجنوبية، إن “بحيرة (فوستوك) كانت آخر اكتشاف جغرافي كبير على الأرض وقام به علماء روسيا، والزملاء الباحثون يقارنونه بـ”السباق القمري”.

ووفقا له، يستعد العلماء الروس الآن للخوض أكثر في خزان مياه البحيرة ودراسته.

وأضاف: “نخطط لإدراج التمويل في الميزانية الفيدرالية؛ حرفيا في شهر مايو/ أيار، سنقدم هذا الطلب للسنوات الثلاث المقبلة لأن المشروع، وفقاً لتقديراتنا، سيستمر 18 عاما”.

بدوره، أشاد وزير الموارد الطبيعية الروسية، ألكسندر كوزلوف، باكتشافات روسيا الأخيرة في القارة القطبية الجنوبية.

وأكّد أن اكتشاف بحيرة فوستوك من قبل المستكشفين الروس سيعزز الاكتشافات الجغرافية في المنطقة والذي يقارنه العلماء بـ”السباق القمري الفضائي”.

وفي فبراير/ شباط 2022، استخرج المستكشفون القطبيون الروس نواة جليدية عمرها أكثر من مليون سنة من نهر جليدي في القارة القطبية الجنوبية، ومن المفترض أن “تحكي” هذه العيّنة عن التغيرات المناخية على الأرض منذ زمن الماموث.

ويتم تنفيذ المشروع ضمن دراسة بحيرة فوستوك والمناخ القديم للأرض في منطقة محطة القطب الجنوبي الروسية للأبحاث “فوستوك”، حيث تم إثبات وجود البحيرة تحت أربعة كيلومترات من الجليد في عام 1994.

وفي فبراير 2012، ولأول مرة في تاريخ البشرية، ونتيجة للحفر في الغطاء الجليدي، وصل العلماء الروس إلى سطح بحيرة فوستوك تحت الجليدية على عمق 3769.3 متر.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من منوعات

المهندسة الموريتانية عزيزة سيدي بونة
من النفايات العضوية.. موريتانية تُنشئ مصنعاً لإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة
اللاعب الإيطالي " ماريو بالوتيلي" تعرض لموجة انتقادات بسبب المقارنة بين بوتين وبايدن
اضطرابات النوم
دراسة تكشف عن 10 أنواع مختلفة من "اضطرابات النوم"

الأكثر قراءة

عناصر من حماس
غزة تحت النار
نيويورك تايمز: أسلحة حماس جاءت من مصدر غير متوقع
الثلوج في لبنان
بعد "دانييلا".. "حيان" يصل غدًا والثلوج تُلامس الـ800 متر
مناورات إسرائيلية على الحدود اللبنانية
دولة عربية حذرت حزب الله.. تل أبيب ستشن عملية كبيرة في العمق اللبناني