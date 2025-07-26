"روقان".. أغنية جديدة لـ نسرين طافش قريباً

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة “روقان”، وكتبت طافش في تدوينة لها عبر حسابها على منصة انستغرام: “استنوا ڤيديو كليب أغنيتي الجديدة روقان يوم الأربعاء على يوتيوب وجميع منصات الاستماع”.

الأغنية من كلمات محمد الغنيمي، ألحان مصطفى حنفي، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

وتنتظر نسرين طافش عرض فيلمها الجديد “السيستم” أونلاين للمرة الأولى يوم 31 يوليو الجاري.

يشارك في بطولة فيلم مجموعة من النجوم على رأسهم طارق لطفي، أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمود البزاوي، محمد علي رزق، نهى عابدين، ميس حمدان، بسنت شوقي، رانيا منصور، أحمد فهيم، راندا جبر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري.

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال نسرين طافش الفنية كانت مشاركتها في فيلم الدشاش بجانب الفنان محمد سعد. وشارك في بطولة هذا العمل كلٌّ من: زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، خالد الصاوي، مريم الجندي، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، إسماعيل فرغلي، نوليا مصطفى، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف جوزيف فوزي. وإخراج سامح عبدالعزيز. وإنتاج محمد رشيدي.