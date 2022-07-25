رولان مهنا لـ"صوت بيروت إنترناشونال": نوال الزغبي تدعمني بإستمرار

رولان مهنا من أشد وأقرب المعجبين للنجمة الذهبية نوال الزغبي فهو كما يقول لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، تربى منذ الصغر على فنها وحبه لها كبير جدا وهي من أكثر المشجعين له بعد أن دخل عالم الغناء إذ لا تفوت فرصة عند كل إصدار جديد له حتى تسارع وتبارك له عمله على موقع تويتر وهذا الأمر يسعده جدا.

أما عن بدايته فقال بدأت إحتراف الغناء منذ أربع سنوات، رغم أني من الطفولة الجميع يعلم أن صوتي جميل، ويتابع ” ذات يوم قام أحد أصدقائي المقربين بكتابة أغنية وطلب مني تلحينها فأعجبته ودخلنا الأستديو وسجلناها على الفور والحمد الله لاقت رواجا جيدا.

وبعد ذلك أصدرت أغنية بعنوان ” باللهجة العسكرية”، ونالت نجاحا كبيرا وبدأ أسمي حينها ينتشر لكن للأسف في العام ٢٠١٩ إنطلقت ثورة ١٧ تشرين فتعطلت الحياة الفنية، ويضيف رولان مهنا” في ذلك الوقت توقفت نشاطاتي الفنية كلها أيضا بسبب إنتشار وباء كورونا والأزمة الإقتصادية الكبيرة التي ألمت ببلدي لبنان.

ورغم ذلك أصدرت في خلال السنوات الأربعة الأخيرة عشر أغنيات منفردة بعدد من اللهجات العربية، منها المصري واللبناني والعراقي كما طرحت ميني ألبوم بعنوان ” عدى الكلام”، تسمن أربع أغنيات وصورت منه أغنيتين في كليب واحد وهذا الأمر ساعدني أن أطل في العديد من البرامج التلفزيونية العربية واللبنانية.

كما أحييت العديد من الحفلات الناجحة لكن أعتبر المهرجان الذي شاركت فيه قبل أيام في مدينة جونيه الأبرز، وقد وجدت أن الجمهور يحفظ أغنياتي وقد صعدت طفلة صغيرة على خشبة المسرح وغنت معي أغنيتي الجديدة ” حظي فيك”، وهذا الأمر أفرحني جدا وشجعني على الإستمرار لتقديم أعمال فنية جديدة من إنتاجي الخاص، علما أتمنى أن أتعاون في المستقبل القريب مع شركة إنتاج كبيرة.