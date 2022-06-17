روما يحلم بلم شمل مورينيو ورونالدو

أكد تقرير صحفي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، يمكن أن يغادر صفوف الشياطين الحمر خلال الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أن رونالدو ربما يبحث عن ناد جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل عدم تناسب الأسلوب التكتيكي لإريك تين هاج، المدير الفني الجديد لليونايتد معه.

وأضافت أن الدون من غير المرجح أن يجد ناديا من المستويات الكبيرة في أوروبا لضمه، وسط تركيز هذه الأندية على تعزيز صفوفها بعناصر شابة والتركيز على المواهب.

وتابعت أنه لذلك السبب، ربما يبحث كريستيانو عن ناد يمكنه فيه استخدام شخصيته كنقطة انطلاق لتحقيق المزيد من النجاح، مشيرة إلى أن روما بعد فوزه بأول لقب أوروبي له قد يكون الوجهة المثالية للدون.

ولفت التقرير إلى أن راتب رونالدو يعد هو المشكلة، مؤكدة في الوقت ذاته أن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو، يتمتع بعلاقة ممتازة مع روما، ويمكن أن ينجذب إلى المزايا الضريبية هناك.

ومن ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن مشاكل روما مع اللعب المالي النظيفة، ربما يكون هو العقبة أمام صفقة مذهلة مثل ضم الدون.

جدير بالذكر أن رونالدو أمضى 3 مواسم بالدوري الإيطالي، عندما كان يرتدي قميص يوفنتوس، في الفترة من 2018 إلى 2021، حيث فاز خلال تلك الفترة بلقب الدوري الإيطالي مرتين ولقب كأس إيطاليا.