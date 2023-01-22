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الدوري الإيطالي.. روما يرتقي إلى المركز الرابع بفوزه في سبيتسيا

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 22 - يناير - 2023 9:57 مساءً
فريق روما

فريق روما

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صعد روما إلى المركز الرابع بفوزه 2-صفر على مضيفه سبيتسيا بعد هدفين من ستيفان الشعراوي وتامي أبراهام بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

واغتنم فريق المدرب جوزيه مورينيو فرصة للتقدم إلى المربع الذهبي بعد خصم 15 نقطة من يوفنتوس هذا الموسم ليتراجع من المركز الثالث إلى منتصف جدول الترتيب.

وانطلق باولو ديبالا نحو منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول ومرر كرة عرضية حولها الشعراوي إلى شباك الحارس بارتلومي دراجوفسكي.

وضاعف أبراهام النتيجة بعد أربع دقائق بالشوط الثاني بتسديدة منخفضة على حدود منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة رفع روما رصيده إلى 37 نقطة متساويا مع إنتر ميلان الثالث، الذي يواجه ضيفه إمبولي غدا الاثنين، فيما يحتل سبيتسيا المركز 15.

ويلعب يوفنتوس ضد أتلانتا في وقت لاحق اليوم بينما يلتقي لاتسيو وميلان يوم الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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