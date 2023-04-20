روما يسجل هدفين في الوقت الإضافي ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

هز ستيفان الشعراوي ولورينتسو بليجريني الشباك في الوقت الإضافي ليتأهل روما صاحب الضيافة إلى قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه على فينوورد الهولندي 4-1 (الخميس 20-4-2023) ليكمل انتصارا بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين.

وحول الشعراوي تمريرة عرضية من تامي أبراهام بعد 101 دقيقة في الشباك وحسم بليجريني، الذي أهدر ركلة جزاء في لقاء الذهاب، الفوز بعدها بسبع دقائق عندما تابع كرة مرتدة بعد تسديدة أبراهام.

وبعد فوز فينوورد ذهابا 1-صفر ضغط روما لتسجيل الهدف الافتتاحي وأهدر فرصتين خطيرتين في أول عشر دقائق.

ودخل الفريق الضيف في أجواء المباراة إذ اضطر روي باتريسيو حارس مرمى روما للتصدي لمحاولة سيباستيان شيمانسكي من مسافة قريبة.

وفي بداية الشوط الثاني سنحت لروما فرصة محققة عندما أطلق بليجريني تسديدة من كرة عرضية لكنها اصطدمت بالقائم.

وبعد مرور ساعة، تنفست الجماهير في الملعب الأولمبي الصعداء حين استغل ليوناردو سبيناتسولا فرصة ليهز الشباك.

ولم يعتمد مورينيو على باولو ديبالا وأبراهام في التشكيلة الأساسية بعدما تعرضا للإصابة في بداية لقاء الذهاب لكنه دفع بهما في منتصف الشوط الثاني أملا في حسم المواجهة.

وفي الدقيقة 80، سجل إيجور بايكساو هدف التعادل للفريق الزائر بعد أن أفلت من الرقابة في منطقة الجزاء لكن ديبالا عادل النتيجة الإجمالية قبل دقيقة واحدة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من زاوية صعبة.

وحصل سانتياجو خيمينيز مهاجم فينوورد على بطاقة حمراء مباشرة في الدقائق الأخيرة بعد تدخل متهور على جيانلوكا مانشيني.

وسيلتقي روما مع باير ليفركوزن في الدور قبل النهائي يومي 11 و 18 مايو أيار بعد أن أطاح الفريق الألماني بمنافسه سانت جيلواز البلجيكي 5-2 في مجموع المباراتين.