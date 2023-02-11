روما يسقط في فخ التعادل أمام ليتشي بالدوري الإيطالي

أحرز باولو ديالا هدفا من ركلة جزاء ليقود روما للتعادل 1-1 مع ليتشي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (السبت 11-2-2023).

وتقدم روما، الذي يواجه سالزبورج في الدوري الأوروبي يوم الخميس، إلى المركز الثالث برصيد 41 نقطة. ويتساوى في رصيد النقاط مع ميلان رابع الترتيب، لكنه يتأخر بنقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراة إضافية.

وتقدم ليتشي من هدف سجله روجر إيبانيز مدافع روما عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة في محاولة إبعاد ركلة ركنية.

وأدرك ديبالا التعادل بعدها بعشر دقائق من ركلة جزاء حصل عليها فريق المدرب جوزيه مورينيو بسبب لمسة يد داخل منطقة الجزاء.

وامتلك تامي أبراهام فرصتين للتقدم لروما قبل الاستراحة، لكن فلاديميرو فالكوني حارس ليتشي تألق في المناسبتين.

وحاول مهاجم إنجلترا هز شباك حارس ليتشي بعد الاستراحة بخمس دقائق بضربة رأس لكن فالكوني تدخل من جديد.

وقال مورينيو لمنصة (دازون) على الإنترنت “مباراة صعبة وبكل تأكيد يمكن التعرف من إحباطنا أن هذه ليست النتيجة التي كنا نريدها”.

وأضاف “أرضية الملعب سيئة، وتعرض اللاعبون لمشكلات عديدة في اللمسة الأولى.. كان من الصعب تقديم كرة ممتعة. لهذا السبب لا أقول أي تعليق سلبي للاعبي فريقي”.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل إمبولي صاحب المركز العاشر 2-2 مع سبيتسيا المهدد بالهبوط في الوقت المحتسب بدل الضائع. ولعب الفريقان بعشرة لاعبين بحلول الدقيقة 50.