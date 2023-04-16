روما يهزم أودينيزي 3-صفر في الدوري الإيطالي

حقق روما صاحب المركز الثالث فوزا مريحا 3-صفر على أرضه على أودينيزي بفضل أهداف إدواردو بوف ولورينتسو بليجريني وتامي إبراهام ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 16-4-2023).

ويملك روما الآن 56 نقطة من 30 مباراة ويتأخر بفارق خمس نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني ويتقدم بثلاث نقاط عن ميلان في المركز الرابع.

وتقدم روما في الدقيقة 37 عن طريق إدواردو بوف الذي سدد الكرة في الزاوية البعيدة بعد ركلة جزاء نفذها برايان كريستانتي اثر لمسة يد من روبرتو بيريرا لترتد من القائم.

وضاعف القائد بليجريني تقدم روما بتسديدة دقيقة في الزاوية اليسرى العليا بعد تهيئة جيدة داخل منطقة الجزاء من قبل المهاجم أندريا بيلوتي عقب 10 دقائق على بداية الشوط الثاني.

وكان بالإمكان لأودينيزي أن يقلل الفارق من ركلة جزاء تم احتسابها اثر لمسة يد من جيانلوكا مانشيني لكن الحارس روي باتريسيو قفز بكامل طوله لينقذ الركلة من بيريرا في الدقيقة 69.

واختتم البديل ابراهام انتصار روما في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس.

وقاتل أودينيزي، الذي غاب عنه بيتو هدافه الموسم الماضي بسبب اصابته بالإنفلونزا، من اجل الاستحواذ في مواجهة روما لكنه افتقر إلى الحسم في الهجوم وفشل في تشكيل اي خطر حقيقي أمام مرمى باتريسيو.

وسيسعى روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو للتعافي من تأخره بهدف في دور الثمانية بالدوري الأوروبي عندما يستضيف فينوورد في مباراة الإياب يوم الخميس قبل السفر إلى مواجهة أتلانتا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في 24 أبريل نيسان الجاري.

ويحتل أودينيزي المركز 12 برصيد 39 نقطة ويستضيف كريمونيزي صاحب المركز قبل الأخير يوم الأحد المقبل.