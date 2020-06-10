رونالدو.. أول ملياردير في عالم كرة القدم رغم تفشي كورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول ملياردير من عالم كرة القدم، لينضم بذلك إلى مجموعة من الرياضيين، بحسب مجلة فوربس الأميركية.

واستطاع اللاعب البالغ من العمر 35 عاما، والذي تم اختياره كأعلى لاعب كرة قدم أجرا حول العالم، تحقيق لقب آخر أيضا وهو اللاعب الأعلى أجرا في فترة الإغلاق.

واستطاع رونالدو جني نحو 2.41 مليون دولار خلال فترة الإغلاق الناجمة عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عن طريق موقع إنستغرام فقط.

ولدى النجم البرتغالي نحو 429.3 مليون متابع في جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

ويصل راتب رونالدو السنوي في ناديه يوفنتوس الإيطالي إلى 65 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى المكافآت، ما يجعل رونالدو واحدا من أعلى الرياضيين أجرا حول العالم.

وقالت فوربس إن رونالدو قد انضم إلى نادي الرياضيين المليارديرات، والذي يضم كل من الملاكم الأميركي فلويد مايويذر، ولاعب الغولف الأميركي تايغر وودز.

ويعتبر رونالدو هو ثاني أعلى رياضي دخلا على مستوى العالم في 2020، بعد لاعب التنس السويسري روجير فيدرر، حيث يصل دخل رونالدو السنوي إلى 105 مليون دولار، فيما يصل دخل فيدرر إلى 106.3 مليون دولار.

ويحل في المرتبة الثالثة الأرجنتيني ليونيل ميسي بدخل سنوي يصل إلى 104 مليون دولار، ثم نيمار في المرتبة الخامسة بدخل يصل إلى 95.5 مليون دولار، ثم لاعب السلة ليبرون جيمس بدخل يصل إلى 88 مليون دولار.