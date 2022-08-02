الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رونالدو الأكثر تعرّضًا للتنمّر.. إحصائية تكشف التفاصيل!

منذ 37 دقيقة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

A A A
طباعة المقال

أفادت إحصائية بأن اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو” نجم مانشستر يونايتد هو الأكثر تعرضًا للتنمر والإساءة بين جميع نجوم الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووفق تحليل قامت به مؤسسة “Ofcom” ونشرته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، فإن رونالدو كان الأكثر تعرضًا للتنمر والإساءة والسخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بين جميع نجوم البريميرليج خلال الفترة من 13 آب 2021 إلى 24 كانون الثاني 2022.

وفي نتائج الإحصائية، تعرّض رونالدو لـ12.520 ألف تغريدة مسيئة على “تويتر” خلال تلك الفترة، أكثر من أي لاعب آخر في البريميرليج، يليه زميله في مانشستر يونايتد، المدافع والقائد هاري ماجواير بـ8.954 ألف تغريدة مسيئة.

أمّا المفاجأة الأخرى فقد تمثلت في أن أكثر 10 لاعبين تعرضًا للتنمر في البريميرليج خلال الفترة سالفة الذكر منهم 8 ينتمون إلى مانشستر يونايتد، وهو ما أرجعته الدراسة إلى النتائج الكارثية التي حققها الفريق في الموسم الماضي.

بالإضافة إلى رونالدو وماجواير، فإن قائمة الـ10 الأكثر تعرضًا للتنمر في البريميرليج، شملت نجوم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، البرتغالي برونو فيرنانديز، البرازيلي فريد والإسباني ديفيد دي دخيا، فضلا عن الثنائي السابق للفريق، الفرنسي بول بوجبا والإنجليزي جيسي لينجارد.

ويعد الثنائي الإنكليزي هاري كين مهاجم توتنهام ومواطنه جاك جريليش جناح مانشستر سيتي الاستثناء فيما يخص قائمة أكثر 10 لاعبين تعرضًا للتنمر في البريميرليج.

    المصدر :
  • العين الإخبارية

المزيد من منوعات

محمد صلاح وديوغو غوتا
4 دوافع لتجديد ليفربول عقده مع غوتا.. ما علاقة محمد صلاح؟
كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد مستاء من تصرفات رونالدو
محمد صلاح
لاعب عربي قد ينضمّ إلى محمد صلاح في ليفربول

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشعب اللبناني يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية
مفاجأة من البنك الدولي.. لبنان الأول عالمياً!!
السفارة البريطانية في بيروت
بيان للسفارة البريطانية في لبنان عن تقديم طلبات منح جامعية
حسن نصرالله
نصرالله يخشى من طعنة سورية.. وخوف من "بيعة" روسية - إسرائيلية