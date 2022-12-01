رونالدو قد يغيب عن المواجهة مع كوريا الجنوبية.. إليكم السبب!

قال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال إن جاهزية كريستيانو رونالدو للعب ضد كوريا الجنوبية يوم الجمعة في ختام مباريات المجموعة الثامنة لكأس العالم لا تزال محل شك.

وغاب قائد البرتغال البالغ عمره 37 عاما عن المران الجماعي أمس الأربعاء وتدرب في صالة الألعاب الرياضية للتعافي والاستشفاء، ومع ضمان تأهل فريقه لدور الستة عشر يمكن ألا يشارك ضد كوريا الجنوبية لكي يكون في كامل لياقته في المباراة المقبلة.

وقال سانتوس في المؤتمر الصحفي اليوم الخميس “أعتقد أن نسبة مشاركته في المباراة 50 بالمئة. سنرى ما سيحدث.

“الأمر يتوقف على إمكانية وكيفية مشاركته في مران اليوم، إذا رأينا أنه في حالة جيدة… هناك خطة إذا لم يكن متاحا”.

وبعد الفوز على غانا وأوروجواي تتصدر البرتغال المجموعة بست نقاط وستضمن الصدارة إذا فازت أو تعادلت، أما كوريا الجنوبية فلا يزال لديها فرصة للتأهل.

وأكد سانتوس أن المدافع نونو منديز، الذي غادر الملعب وهو يبكي بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال الفوز على أوروجواي، سيغيب عن باقي مشوار كأس العالم.

وقال سانتوس “لسوء الحظ هو خارج (البطولة) لكنه سيبقى معنا (في المعسكر) بكامل إرادته، كانت رغبته ووافق ناديه وسيبدأ التعافي هنا. تعكس رغبته الهائلة في البقاء الحالة الذهنية للفريق بأكمله”.

ومع إصابة منديز وأوتافيو ودانيلو، قال سانتوس إنه يتوقع إجراء تغييرات في التشكيلة للحفاظ على جاهزية لاعبيه لدور الستة عشر.

وقال سانتوس “لدي ثقة كاملة في كل اللاعبين، أنا أفتقد حقا ثلاثة لاعبين ودعونا نرى موقف الآخرين.

“اللعب كل أربعة أيام أمر صعب، يشعر اللاعبون بالتعب ويعانون من الإرهاق وهو ما يؤدي إلى الإجهاد والإجهاد يؤدي إلى الإصابات”.

وتابع “الفوز وتصدر المجموعة أمر مهم لنا لأنه سيعطينا يوما إضافيا لكي يتعافى اللاعبون بأفضل طريقة ممكنة”.