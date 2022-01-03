رونالدو مهدد بالإيقاف في مواجهة "الشياطين الحمر" و"الذئاب"

يستهل فريق مانشستر يونايتد عامه الجديد 2022 بمواجهة ضيفه وولفرهامبتون مساء اليوم الاثنين في اللقاء الذي يجمعهما ضمن الجولة 21 الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “للبريمير ليغ”.

وسيبدأ الألماني الآخر رالف رانجنيك (63 عاما)، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة ضيفه وولفرهامبتون “الذئاب”، في هذه المباراة الهامة التي ستنطلق في الساعة (17:30) بتوقيت غرينتش:

ويقود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم فريق “الشياطين الحمر” في هذه المباراة ولكن عليه الحذر من “الذئاب” لأنه مهدد بالتعرض لعقوبة الإيقاف، في حال حصوله على إنذار اليوم، وبالتالي سيغيب عن مواجهة أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما اختار البرتغالي برونو لاجي (45 عاما)، المدير الفني لنادي وولفرهامبتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه فريق “الشياطين الحمر”:

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب “البريمير ليغ” برصيد 31 نقطة حصدها من 18 مباراة.

بينما يشغل وولفرهامبتون المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 25 نقطة حصدها من 18 مباراة أيضا.