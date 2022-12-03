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رونالدو وينه.. كوريون يسخرون من البرتغال على "الطريقة السعودية"

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 3 - ديسمبر - 2022 8:22 مساءً
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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احتفل بعض مشجعي منتخب كوريا الجنوبية، بفوز منتخب بلادهم على نظيره البرتغالي وتأهله لثمن نهائي مونديال قطر على “الطريقة السعودية”.

وانتزعت كوريا الجنوبية فوزاً ثمينا من البرتغال بنتيجة 2-1، أمس الجمعة في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ليصعد المنتخبان معا للدور ثمن النهائي.

وانتشرت مقاطع فيديو لمشجعي كوريا الجنوبية في المدرجات أثناء المباراة وفي محيط ملعب المدينة التعليمية بعد نهاية اللقاء، حيث هتف بعضهم ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقولهم: “أين رونالدو”، في إشارة إلى عدم تأثيره بشكل إيجابي لفريقه في المباراة.

هتافات مشجعي كوريا الجنوبية وإشاراتهم الساخرة من “اختفاء” رونالدو، يعيد للأذهان رد فعل مشابه للجماهير السعودية تجاه ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين.

فبعد فوز السعودية (2-1) على الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات، رددت أعداد كبيرة من الجماهير السعودية والعربية هتاف “ميسي وينه (أين هو).. كسرنا عينه”، احتفالا بالفوز على “التانغو”.

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