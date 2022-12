رونالدو وينه.. كوريون يسخرون من البرتغال على "الطريقة السعودية"

احتفل بعض مشجعي منتخب كوريا الجنوبية، بفوز منتخب بلادهم على نظيره البرتغالي وتأهله لثمن نهائي مونديال قطر على “الطريقة السعودية”.

وانتزعت كوريا الجنوبية فوزاً ثمينا من البرتغال بنتيجة 2-1، أمس الجمعة في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات ليصعد المنتخبان معا للدور ثمن النهائي.

وانتشرت مقاطع فيديو لمشجعي كوريا الجنوبية في المدرجات أثناء المباراة وفي محيط ملعب المدينة التعليمية بعد نهاية اللقاء، حيث هتف بعضهم ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقولهم: “أين رونالدو”، في إشارة إلى عدم تأثيره بشكل إيجابي لفريقه في المباراة.

South Koreans🗣: "Cristiano Ronaldo where are you” 😂😭

