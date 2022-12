رونالدو يتصدر التشكيلة الأسوأ لمجموعات كأس العالم

تصدر قائد المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، التشكيلة الأسوأ لدور المجموعات في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن رونالدو اختير ضمن أسوأ تشكيلة لدور المجموعات في مونديال قطر 2022، إلى جانب 4 لاعبين من قطر، ولاعب واحد من المنتخب السعودي.

واعتمدت الاختيارات على اللاعبين فقط الذين لعبوا 60% من الدقائق خلال دور المجموعات.

وسجل رونالدو، هدفا وحيدا في البطولة من ركلة جزاء ضد منتخب غانا في الجولة الأولى لمرحلة المجموعات، ولم يصنع الكثير من الفرص وتسبب في الهدف الذي دخل مرمى البرتغال ضد كوريا الجنوبية بالجولة الثالثة.

وحصل رونالدو على متوسط تقييم بلغ 6.37 خلال المباريات اثلاث.

ودخل التشكيلة الأسوأ إلى جانب رونالدو كل من: مشعل برشم (قطر) – همام أحمد (قطر) – عبد الإله المالكي (السعودية) – كريم بوضياف (قطر) – المعز علي (قطر)، تاجون بوشانان (كندا) و اتيبا هوتشنسون، ماثيو ليكي (أستراليا)، أوسكار دوارتي وفرانشيسكو كالفو (كوستاريكا).

Stats reveal the WORST XI of the World Cup group stages 👎

Look who's up front 👀 pic.twitter.com/lLErYxnDoE

— MailOnline Sport (@MailSport) December 3, 2022