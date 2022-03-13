رونالدو يحتفي بتتويجه ملكا لكرة القدم بـ"رسالة غامضة"

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، رسالة غامضة لأحد أساطير الكرة البرازيلية، أثناء احتفاله بتتويجه ملكا لكرة القدم.

وكان رونالدو قد أصبح الهداف التاريخي لكرة القدم في المباريات الرسمية، بعدما سجل هاتريك قاد به مانشستر يونايتد للفوز على توتنهام هوتسبير 3-2، السبت، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصل اللاعب البرتغالي إلى 807 أهداف على مدار تاريخه، ليتخطى التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل 805 أهداف في المباريات الرسمية.

وبعد نحو 24 ساعة من المباراة، نشر رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع “أنستقرام” مقطع فيديو قصير، وكتب تعليقا عليه رسالة صغيرة احتفالا بإنجازه التاريخي.

وكتب رونالدو: “فخور بتخطي تحدٍ جديد، بأن أصبحت أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف على مستوى الأندية، بعد 6 شهور فقط من كوني اللاعب الأكثر تسجيلا على مستوى المنتخبات”.

وكان رونالدو قد أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات في سبتمبر/أيلول الماضي، بعدما وصل إلى 110 أهداف، ليتخطى الإيراني علي دائي الذي سجل 109 أهداف.

وواصل اللاعب البرتغالي: “لا شيء إلا الاحترام لروماريو، واحد من أفضل المهاجمين على مدار التاريخ”.



ولم يتضح السبب الذي وجه من أجله رونالدو هذه السر إلى أسطورة كرة القدم البرازيلية، غير أن بعض التقارير تؤكد أن روماريو رفقة مواطنه بيليه سجلا أكثر من 1000 هدف على مر التاريخ، لكنها تشمل الأهداف في المباريات غير الرسمية.

واختتم رونالدو رسالته بتوجيه بعض رسائل الشكر، قائلا: “بفضل كل اللاعبين الذين لعبت معهم طوال مسيرتي، والأندية التي مثلتها، ولكل جماهيري، ولعائلتي الرائعة، لم يكن يمكنني أن أحقق هذا بدونكم”.

يُذكر أن رونالدو وصل لهذا الرقم الأسطوري، بواقع 450 هدفا مع ريال مدريد، 136 هدفا بقميص مانشستر يونايتد، 115 هدفا رفقة منتخب البرتغال، 101 لصالح يوفنتوس و5 أهداف مع سبورتنج لشبونة.