رونالدو يحقق إنجازاً تاريخياً في نهائيات كأس العالم

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في خمس بطولات لكأس العالم لكرة القدم بعد هز شباك غانا من ركلة جزاء ضمن المجموعة الثامنة (الخميس 24-11-2022).

وهز رونالدو الشباك في الدقيقة 64 ليمنح البرتغال التقدم بهدف بعدما حصل بنفسه على ركلة جزاء وسقط أرضا.

وكان رونالدو يتقاسم الرقم القياسي في التسجيل في أربع بطولات لكأس العالم مع بيليه وأوفه زيلر وميروسلاف كلوزه.

وكان كريستيانو رونالدو قد دخل مباراة منتخب بلاده البرتغال الأولى في مونديال 2022، مرتديا شارة “القائد” برسالة خاصة.

وقرر رونالدو ارتداء شارة عليها عبارة “كرة القدم توحد العالم”، عند دخوله مباراة البرتغال وغانا، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من المونديال.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد ارتدى الشارة بنفس الرسالة قبله، بينما اختار نجوم العالم ارتداء شارات أخرى.

ويشارك رونالدو في المونديال، وهو اللاعب الوحيد الذي لا ينتمي لناد معين، بعد أن تم فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي نهاية المباراة الحماسية، فازت البرتغال على غانا 3 – 2 على استاد 974 في المجموعة الثامنة من نهائيات كأس العالم ال22 لكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 كانون الاول المقبل.