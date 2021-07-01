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رونالدو يحقق أرباحا خيالية من انستغرام

1 - يوليو - 2021
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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تمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من تحقيق أرباح قياسية من مواقع التواصل الاجتماعي تفوق راتبه مع نادي يوفينتوس الايطالي المقدر بنحو 31 مليون يورو.

تقرير لصحيفة “إكسبنشن (Expansión) الاقتصادية الإسبانية أفاد بأن رونالدو يربح 1.6 مليون دولار (1.35 مليون يورو) عن المنشور الممول الواحد على إنستغرام، وهذا يجعله يتفوق على كثير من كبار المؤثرين على مواقع التواصل في العالم ومنهم الممثلة كيم كاردشيان ومتعدد المواهب دوين جونسون المعروف أيضا بـ(ذا روك).

يشار أن النجم البرتغالي الذي أصبح أخيرا أول من يبلغ عدد متابعيه على إنستغرام 300 مليون متابع.

وبلغ إجمالي إيرادات رونالدو نحو 50.3 مليون دولار خلال العام الماضي، وذلك بعد أن نشر 43 إعلاناً عبر “إنستغرام” وحصل على 1.17 مليون دولار مقابل كل منشور وبالتالي فإن أرباح رونالدو التي حصل عليها بفضل نشره إعلانات عبر “إنستغرام” تتجاوز راتبه السنوي الذي يحصل عليه في فريق يوفنتوس، وقدره 33 مليون دولار.

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