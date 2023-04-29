رونالدو يسجّل في عودة النصر لسكة الانتصارات

استعاد النصر نغمة الانتصارات، بعد ثلاث مباريات، عقب فوزه الكبير، على ضيفه الرائد 4-0، على ملعب بارك بالرياض، في ختام منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي في كرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (4)، عبدالرحمن غريب (55)، محمد مران (90)، وعبدالمجيد الصليهم (90+4).

ورفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي الرائد على رصيده السابق 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

ولم يمض على بداية الشوط الأول سوى ثلاث دقائق حتى أخذ النصر الأسبقية، عندما تابع رونالدو عرضية برأسه إلى يسار الحارس الروماني سيليفيو لونغ (4).

ومن هجمة منسقة في الشوط الثاني، عزز النصر تقدمه بهدف ثان عندما تلقى غريب كرة داخل منطقة الجزاء تجاوز على إثرها المدافع ولعبها قوية داخل المرمى (55).

وأضاف النصر هدفاً ثالثاً عندما استقبل البديل مران كرة عرضية لعبها قوية داخل المرمى (90). وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، عمّق النصر الفارق عندما انطلق الصليهم بكرة من العمق ولعبها “خذ وهات” مع الأوزبكي ماشاريبوف قبل أن يرسلها قوية في المقص الأيسر للحارس لونغ (90+4).

في المقابل، حصد الخليج 3 نقاط ثمينة في رحلة الهروب من الهبوط، بالفوز على مضيفه الفيحاء 3-0.

وتقدم الخليج بهدف الألباني سوكول تسيكاليشي من ركلة جزاء (23)، وأضاف البرتغالي فابيو مارتينيز الهدف الثاني من تسديدة (54)، والغابوني أندريه بوكو الثالث برأسية (67).

ورفع الخليج رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس عشر ما قبل الأخير، فيما بقي الفيحاء على 25 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفاز الإتفاق على ضيفه ضمك بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم النيجيري يوسف نياكاتي في الدقيقتين (89 و90+1).

وبهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ضمك عند 29 نقطة في المركز التاسع.

من جهة أخرى، اقتنص الوحدة نقطة ثمينة بعدما فرض التعادل على مضيفه الفتح 1-1.

وتقدم الفتح في الشوط الأول بواسطة الإسباني كريستان تيلو (13)، وأدرك الوحدة التعادل في الشوط الثاني عن طريق المغربي فيصل فجر (63 من ركلة جزاء).

وبهذا التعادل رفع الفتح رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع الوحدة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.