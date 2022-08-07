رونالدو يضغط على مدرّب مانشستر يونايتد والأخير متردّد

يرغب اللاعب البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم مانشستر يونايتد، في المشاركة أساسيا ضد برايتون، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

وغاب رونالدو عن معظم فترة الإعداد الخاصة بالشياطين الحمر، كما خاض 45 دقيقة فقط مع الفريق في مباراة ودية أثناء الصيف، وسط أنباء عديدة حول رغبته في الرحيل إلى ناد يشارك في دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن رونالدو زاد من الضغط على المدرب “إريك تين هاج” للمشاركة أساسيا ضد برايتون، بعدما نشر صورة على شبكة “إنستغرام”، وكتب عليها “جاهز”، مساء السبت 6 آب.

ولفتت الصحيفة إلى أن “تين هاج” بات في ورطة أيضا، بسبب إصابة “أنتوني مارسيال” وتأكد عدم لحاقه بمباراة برايتون، رغم أنه كان المهاجم الأساسي للفريق أثناء فترة الإعداد.

وأوضحت أن رونالدو ذهب إلى تين هاج وأبلغه بأنه لائق تماما، كما قالت مصادر من ملعب تدريبات الشياطن الحمر إن رونالدو كان “يطير” خلال الجلسات الأخيرة للفريق كي يشارك ضد برايتون.

كذلك، ذكرت أن رونالدو كان يعمل مع المدربين البدنيين في الشياطين الحمر كي يستعيد لياقته، لكن تين هاج لا يزال مترددًا لأن حالة كريستيانو البدنية أقل من بقية الفريق.