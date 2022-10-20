رونالدو يغيب عن قائمة مباراة تشيلسي

أعلن مانشستر يونايتد أن “كريستيانو رونالدو”، مهاجم الفريق لن يكون ضمن قائمة مباراة تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز‭ ‬لكرة القدم يوم السبت.

وتوجّه رونالدو البديل الذي لم يشارك في الفوز يوم الأربعاء 2-صفر على توتنهام هوتسبير إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس، قبل بضع دقائق من نهاية المباراة بعدما تركه المدرب “إريك تن هاغ” مرة أخرى على مقاعد البدلاء.

وجاء في البيان: “كريستيانو رونالدو لن يكون ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد في مباراة تشيلسي بالدوري الإنكليزي الممتاز يوم السبت.

“باقي الفريق يركز بشكل كامل على التحضير لتلك المباراة”.

وسجّل الدولي البرتغالي البالغ 37 عامًا 24 هدفًا في كل المسابقات مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، لكنّه شارك أساسيا في مباراتين فقط هذا الموسم في الدوري.

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 19 نقطة، متأخراً بنقطة عن تشيلسي رابع الترتيب، بعد عشر مباريات.