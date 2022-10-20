الخميس 24 ربيع الأول 1444 ﻫ - 20 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رونالدو يغيب عن قائمة مباراة تشيلسي

منذ 45 دقيقة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

A A A
طباعة المقال

أعلن مانشستر يونايتد أن “كريستيانو رونالدو”، مهاجم الفريق لن يكون ضمن قائمة مباراة تشيلسي في الدوري الإنكليزي الممتاز‭ ‬لكرة القدم يوم السبت.

وتوجّه رونالدو البديل الذي لم يشارك في الفوز يوم الأربعاء 2-صفر على توتنهام هوتسبير إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس، قبل بضع دقائق من نهاية المباراة بعدما تركه المدرب “إريك تن هاغ” مرة أخرى على مقاعد البدلاء.

وجاء في البيان: “كريستيانو رونالدو لن يكون ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد في مباراة تشيلسي بالدوري الإنكليزي الممتاز يوم السبت.

“باقي الفريق يركز بشكل كامل على التحضير لتلك المباراة”.

وسجّل الدولي البرتغالي البالغ 37 عامًا 24 هدفًا في كل المسابقات مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، لكنّه شارك أساسيا في مباراتين فقط هذا الموسم في الدوري.

ويحتل يونايتد المركز الخامس برصيد 19 نقطة، متأخراً بنقطة عن تشيلسي رابع الترتيب، بعد عشر مباريات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي
تعرفوا على أكثر مليارديرات العرب خسارة في الأشهر الأخيرة.. أين حلّ ميقاتي؟
الفنان فارس كرم
بعد إساءة فارس كرم لمريام فارس.. القضاء يقول كلمته
تعبيرية
إذا كنت ترغب في نسيان حبيبتك السابقة.. إليك الطريقة المناسبة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مصرف لبنان
زيادة في احتياطات المركزي تسبق موجة التضخم
نانسي عجرم وشيرين عبد الوهاب
ما رح تنكسر.. نانسي عجرم تدعم شيرين في أزمتها الحالية
الفنان فارس كرم
بعد إساءة فارس كرم لمريام فارس.. القضاء يقول كلمته