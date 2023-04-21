رونالدو يفقد العلامة الزرقاء في تويتر

بدأ موقع تويتر في إزالة العلامة الزرقاء من حسابات مستخدميه وفقد مشاهير مثل نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو وأيقونة موسيقى البوب بيونسيه والمؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت بيل جيتس علامات التوثيق.

وتحت ملكية إيلون ماسك غير تويتر طريقة توزيع العلامة الزرقاء التي كانت تمنح في السابق لشخصيات معروفة من الصحفيين أو مدراء أو سياسيين أو رياضيين أو مؤسسات بعد التأكد من هوياتهم كعلامة لتوثيق الحسابات.

وقال ماسك في نوفمبر\تشرين الثاني إن تويتر سيتحصل على ثمانية دولارات شهريا مقابل العلامة بهدف جمع إيرادات أكثر بجانب الإعلانات، وعرضت الشركة علامات توثيق أخرى بألوان مختلفة، مثل الذهبي لرجال الأعمال والرمادي للحكومات والمؤسسات والمسؤولين.

وفقد البابا فرنسيس العلامة الزرقاء أمس الخميس 20\4\2023 لكنه نال علامة توثيق باللون الرمادي لاحقا من تويتر.

لكن نجم كرة السلة ليبرون جيمس لا يزال يحتفظ بالعلامة الزرقاء حتى الآن.

وذكر موقع ذا فيرج على الانترنت، المتخصص في التكنولوجيا، في وقت سابق أن ليبرون لم يدفع أموالا مقابل الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء، بعدما اشتكى الممثل وليام شاتنر المعروف بدوره في سلسلة أفلام “حرب النجوم” من إجباره على دفع مال نظير الاحتفاظ بالعلامة.

ومن أبرز الأشخاص الذين فقدوا علامة التوثيق الزرقاء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.