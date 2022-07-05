رونالدو يقرر بيع احدى طائراته الفاخرة.. ما السبب؟

أكدت صحيفة As الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، قد قرر بالفعل بيع إحدى طائراته الفاخرة.

ويريد كريستيانو التخلص من طائرة Gulf stream G200 التي اقتناها في عام 2015؛ من أجل أن يشتري طائرة أخرى، تكون أكثر فخامة وأكبر حجماً.

وبإمكان هذه الطائرة التي دفع فيها كريستيانو نحو 20 مليون يورو، أن تحمل عشرة ركاب، وتحتوي على وسائل الراحة كافة.

وتوجد داخل الطائرة عدة مقاعد وأرائك باللون الرمادي الفاتح، إضافة إلى طاولات خشبية، كما تحتوي على مقاعد مائلة، توفر الراحة للمسافر في الرحلات الطويلة، فضلاً عن مطبخ.

وتستطيع الطائرة أن تقطع مسافة 900 كيلومتر في الساعة الواحدة، وتم إنتاج 250 وحدة منها فقط، واحدة كانت من نصيب “الدون”.

وأوضحت “آس” أن كريستيانو يقوم بتأجير هذه الطائرة للاعبين حاليين أو رجال أعمال عندما لا يستخدمها، وذلك مقابل 6 آلاف إلى 10 آلاف يورو في الساعة الواحدة.

في هذه الأثناء، أوضحت صحيفة corrieredellosport الإيطالية، أن كريستيانو يريد بيع هذه الطائرة وشراء أخرى أكثر اتساعاً، ليتمكن من السفر بشكل مريح مع عائلته.

وأنجب كريستيانو، الذي يعيش حالياً مع صديقته الأرجنتينية جورجينا رودريغيز، خمسة أطفال، أكبرهم كريستيانو جونيور (11 عاماً)، الذي وُلد في حزيران 2010 من أم مجهولة الهوية حتى هذه اللحظة.

كما رُزق “صاروخ ماديرا” بتوأمين آخرين هما إيفا وماتيو (4 أعوام) من أم مجهولة أيضاً.

ومن جورجينا أنجب كريستيانو، ابنتيه مارتينا، ذات الثلاثة أعوام، وبيلا إزميرالدا التي وُلدت يوم 18 نيسان 2022، وكانت أحد توأمين أُعلن عن وفاة الثاني بعد الولادة بساعات.

ولم تتمكن وسائل الإعلام من معرفة المبلغ الذي يريده كريستيانو مقابل بيع الطائرة.

ولا تُعد هذه الطائرة هي الوحيدة لدى كريستيانو، الذي يملك طائرة خاصة من طراز “غلف ستريم G650″، تتسع لنحو 18 شخصاً.

وتُعتبر هذه الطائرة هي الأسرع والأغلى من بين الطائرات التي يملكها نجوم كرة القدم الآخرون، حيث تبلغ سرعتها 610 أميال في الساعة، ويبلغ ثمنها 28 مليون جنيه إسترليني، وبإمكانها الطيران لمسافة 7000 ميل بحري في الرحلة الواحدة.

وصُنعت هذه الطائرة عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم استخدامها للمرة الأولى يوم 25 تشرين الثاني 2009.

وقضى النجم البرتغالي إجازته الصيفية في فيلا فاخرة مقامة على سفح جبال ترامونتانا في مايوركا، بعيداً عن أعين الصحافة، مع جورجينا وأولاده الخمسة.

وأثار كريستيانو جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعد تغيبه عن المران الأول لفريقه مانشستر يونايتد، الذي يستعد لخوض منافسات الموسم الجديد 2022-2023.

وذكرت صحيفة daily mail البريطانية، أن كريستيانو طلب تأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وهو العذر الذي قبلته إدارة النادي.

وجاء ذلك بعد يومين فقط، من تقرير إنجليزي للصحيفة ذاتها، أكد أن كريستيانو طلب من الإدارة السماح له بالرحيل عن النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذا توافر عرض مالي جيد.