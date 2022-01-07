رونالدو يلتقط أنفاسه بعد الهزيمة الأخيرة

أطل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، لأول مرة بعد هزيمة فريقه مانشستر يونايتد أمام ضيفه وولفرهامبتون الاثنين الماضي، في “البريمير ليغ”.

ونشر ونالدو صورة عبر حسابه في تطبيق “إنستغرام”، من تدريبات الفريق، وعلق عليها بعبارة: “الاستمرار في العمل”.

كما نشر “صاروخ ماديرا” عدة صور في خاصية “ستوري” على موقع “إنستغرام”، يظهر في واحدة منها مع زميليه مواطنه المدافع ديوغو دالوت والمدافع البرازيلي أليكس تيليس.

واستهل فريق مانشستر يونايتد عامه الجديد 2022 بهزيمة مذلة في عقر داره أمام ضيفه وولفرهامبتون (0-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين الماضي، على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقى فريق “الشياطين الحمر”، الذي يشرف على تدريبه الآن مدربه الألماني الجديد رالف رانجنيك (63 عاما)، بالهزيمة الأولى على أرضه أمام فريق وولفرهامبتون منذ عام 1980، والأولى منذ عام 2004 على ملعب “الذئاب” بهدف وحيد.

ويقبع مانشستر يونايتد في المركز السابع على سلم ترتيب “البريمير ليغ” برصيد 31 نقطة حصدها من 19 مباراة، بعيدا بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي لعب 21 مباراة.

ويستعد مانشستر يونايتد لخوض مباراتين متتاليتين أمام أستون فيلا، الأولى يوم الاثنين المقبل على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن الدور الـ32 من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما الثانية فستقام على ملعب أستون فيلا “فيلا بارك” يوم السبت 15 يناير الجاري، ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.