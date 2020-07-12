رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام أتلانتا

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أفلت متصدر الدوري الإيطالي يوفنتوس من الخسارة أمام فريق أتلانتا بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو .

نفذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلتي جزاء بنجاح، ليتعادل يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي 2-2 مع ضيفه أتالانتا، السبت، ويقترب من لقبه التاسع على التوالي.

واحتسبت الركلتان بعد لمستي يد، وكانت الثانية منهما في الدقيقة الأخيرة، ليعود فريق “السيدة العجوز” في الوقت القاتل.

ويتقدم يوفنتوس بثماني نقاط على لاتسيو صاحب المركز الثاني قبل 6 جولات من النهاية، وبتسع نقاط على أتالانتا الثالث.

ومنح دوفان زاباتا التقدم للفريق الضيف في الدقيقة 16، لكن رونالدو أدرك التعادل بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، بعد لمسة يد ضد مارتن دي رون.

وأعاد روسلان مالينوفسكي التقدم لأتلانتا بتسديدة رائعة في الدقيقة 81، قبل أن يدرك رونالدو التعادل للمرة الثانية بعدما لمس لويس موريل الكرة بيده، ليحرم الفريق الضيف من تحقيق فوزه العاشر على التوالي في الدوري.