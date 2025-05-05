رويترز تحصد جائزة "بوليتزر" بتحقيق استقصائي عن الفنتانيل

فازت وكالة رويترز بجائزة بوليتزر في التحقيقات الاستقصائية، اليوم الاثنين، عن سلسلة من القصص التي اخترقت التجارة الدولية في المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل، وهو المخدر الذي يمثل لب أزمة أودت بحياة نحو 450 ألف أمريكي وما زال العدد يتزايد.

ومن بين الفائزين الآخرين بأرفع الجوائز في الصحافة الأمريكية، صحيفة نيويورك تايمز التي حصدت أربع جوائز بوليتزر ومجلة نيويوركر التي نالت ثلاث جوائز تقديرا لتغطيتهما لأخبار رئيسية مثل محاولة اغتيال المرشح الرئاسي آنذاك دونالد ترامب والحروب الخارجية مثل الحرب على غزة.

وفازت صحيفة ذا تايمز أيضا بالجائزة عن تغطيتها الخاصة لأزمة الفنتانيل بالتعاون مع صحيفة بالتيمور بانر.

واشترى مراسلو رويترز في سلسلتهم المؤلفة من سبعة أجزاء بعنوان “فنتانيل إكسبرس”، كل المكونات اللازمة لإنتاج الفنتانيل، وكشفوا مدى رخص المواد الكيميائية الصينية التي تغذي أزمة المواد الأفيونية الاصطناعية في أمريكا والسهولة الشديدة في الحصول عليها، وسبب فشل السلطات الأمريكية في وقف هذه التجارة القاتلة.

واشترى الفريق مقابل 3600 دولار فقط ما يكفي من العناصر الكيميائية والمعدات لصنع مخدرات تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين دولار. ولم يصنع مراسلو رويترز الفنتانيل، ولم تكن لديهم أي نية للقيام بذلك، وتخلصوا بشكل آمن من المواد الكيميائية والمواد الأخرى التي اشتروها.

وكشفت هذه السلسلة لأول مرة كيفية عمل سلسلة توريد المواد الكيميائية وكشفت كيف ولماذا لم تتمكن الحكومة الأمريكية من وقف التدفق على الرغم من الجهود الدبلوماسية الكبيرة وجهود إنفاذ القانون التي بذلتها إدارتا الرئيس السابق جو بايدن وترامب خلال ولايته الأولى.

وكشف فريق رويترز الذي عمل من الولايات المتحدة والمكسيك والصين ومناطق أخرى، كيف استغل الموردون الصينيون ثغرة في اللوائح التجارية الأمريكية معروفة باسم قاعدة “الحد الأدنى” لتمرير مواد كيميائية رخيصة الثمن من مفتشي الجمارك.

وسمحت هذه القاعدة بشحنات معفاة من الرسوم الجمركية من الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، مما أدى إلى زيادة هائلة في هذه الطرود المستوردة من الصين تحديدا. وأنهت إدارة ترامب هذا الإعفاء الأسبوع الماضي بالنسبة للشحنات الواردة من بائعين في الصين وهونج كونج.

أظهرت قصص أخرى في السلسلة كيف يسهل سماسرة المواد الكيميائية المكسيكيون التجارة لعصابات ذات نفوذ تتاجر في المخدرات في المكسيك وكيف تتصدى الصين للجهود الأمريكية للقضاء على تجارة المواد الكيميائية وكيف أن مضاد جرعة الفنتانيل الزائدة المسمى نالوكسون ينقذ حياة الآلاف من الأمريكيين، لكنه لا ينهي وباء الإدمان في الولايات المتحدة.

وقالت أليساندرا جالوني رئيسة تحرير رويترز “سلسلة ’فنتانيل إكسبرس’ هي شهادة على قوة الصحافة الاستقصائية في إحداث التغيير ومحاسبة من هم في السلطة… فخري يفوق الوصف بفريق العمل لتفانيهم في سرد هذه القصة المهمة بتفاصيل فريدة وثرية وشخصية”.

وجائزة هذا العام هي سادس جائزة بوليتزر تحصدها رويترز عن التغطية الصحفية، وجميعها حصلت عليها منذ عام 2014، بالإضافة إلى سبع جوائز عن التصوير الفوتوغرافي، وجميعها منذ عام 2008. ودشن ناشر الصحف جوزيف بوليتزر هذه الجوائز في عام 1917.