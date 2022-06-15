ريال مدريد في ورطة طارئة.. ما القصة؟!

أفاد تقرير صحفي إسباني، أمس الأربعاء، بأن ريال مدريد يواجه أزمة تتعلق بعدد اللاعبين غير الحاصلين على جواز سفر أوروبي، وهو ما يمنعه من ضم أي لاعب آخر من خارج القارة العجوز.

وتسمح لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بتسجيل 3 لاعبين فقط من غير الحاصلين على جنسية أوروبية.

ويضم ريال مدريد بين صفوفه، الثلاثي البرازيلي إيدير ميليتاو، فينسيوس جونيور، وردريجو.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ريال مدريد يمتلك 3 لاعبين غير أوروبيين آخرين، هم الياباني تاكيفوسا كوبو، والبرازيليان فينسيوس توباس ورينير جيسوس.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيكون من المستحيل تسجيل أيً من اللاعبين الثلاثة في قائمة الريال للموسم المقبل، إلا بعد الحصول على جواز سفر إسباني.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد بدأ بالفعل في إجراءات حصول الثلاثي المقيد في الفريق الأول على جواز سفر أوروبي، ولكن من غير المرجح أن تتم العملية قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المتوقع، أن يكون فينيسيوس أول الحاصلين عليه في يناير/ كانون الثاني المقبل.