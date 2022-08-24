ريال مدريد لن يتخلّى عن نجمه مقابل ملايين البريمييرليغ

أفاد تقرير صحفي إسباني، الثلاثاء، بأن ريال مدريد تلقّى عروضًا كبيرة من أجل ضم لاعب وسطه الأوروغوياني “فيدي فالفيردي”، لكنّه رفضها جميعا.

ويعتبر فالفيردي (24 عاما)، أحد رجال كارلو أنشيلوتي الأساسيين في تشكيلة الفريق، وذلك بفضل المستويات التي قدمها على مدار عدة مواسم متتالية.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد تلقّى عروضًا هذا الصيف، من أجل ضم فالفيردي، وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن تلك العروض جاءت من الدوري الإنكليزي – دون الإشارة للأندية – لدرجة أن بعض من مسؤولي تلك الأندية سافر إلى مدريد للتفاوض على ضم اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد أخبر كل المهتمين بأن فالفيردي ليس للبيع، ولا توجد نية للتفريط فيه.

يُذكر أن عقد فالفيردي ينتهي مع ريال مدريد في صيف 2027، ويحتوي على شرط جزائي قيمته مليار يورو.