الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ريال مدريد لن يسمح لـ"دياز" بالرحيل مجانًا

منذ 7 دقائق
فريق ريال مدريد

فريق ريال مدريد

موقع kooora
A A A
طباعة المقال

حدّد اللاعب الدومينيكي “ماريانو دياز”، مهاجم ريال مدريد، شرطًا للرحيل عن صفوف الميرنجي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحاول ريال مدريد التخلص من ماريانو، خصوصًا أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كما أنه لا يتم الاعتماد عليه تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ووفق صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ممثلي دياز يدركون أن إنهاء عقده ورحيله مجانًا، سيسمح له باختيار وجهته الجديدة بحرية تامة ودون الاعتماد على أطراف أخرى.

من جانب آخر، فإن ريال مدريد ليس في مجال السماح له بالخروج مجانًا، وحتى وإن كان يخوض موسمه الأخير مع الفريق، ولا يتبقى على نهاية فترة الانتقالات سوى 6 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ريال مدريد يرى أنه دفع مبلغًا كبيرًا وصل إلى 33 مليون يورو لضم اللاعب من ليون، وبالتالي يجب تحقيق استفادة حتى وإن كانت بسيطة.

    المزيد من منوعات

    أومتيتي
    أومتيتي يودع برشلونة إلى الدوري الإيطالي
    قهوة- تعبيرية
    سابقة من نوعها.. أول وزير للقهوة في العالم
    شيرين وحسام حبيب
    والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار
    غرق يخت قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي
    لحظات مثيرة.. فيديو لـ "يخت" فاخر ابتلعه البحر قبالة ميناء كاتانزارو الإيطالي