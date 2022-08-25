ريال مدريد لن يسمح لـ"دياز" بالرحيل مجانًا

حدّد اللاعب الدومينيكي “ماريانو دياز”، مهاجم ريال مدريد، شرطًا للرحيل عن صفوف الميرنجي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويحاول ريال مدريد التخلص من ماريانو، خصوصًا أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، كما أنه لا يتم الاعتماد عليه تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ووفق صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ممثلي دياز يدركون أن إنهاء عقده ورحيله مجانًا، سيسمح له باختيار وجهته الجديدة بحرية تامة ودون الاعتماد على أطراف أخرى.

من جانب آخر، فإن ريال مدريد ليس في مجال السماح له بالخروج مجانًا، وحتى وإن كان يخوض موسمه الأخير مع الفريق، ولا يتبقى على نهاية فترة الانتقالات سوى 6 أيام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ريال مدريد يرى أنه دفع مبلغًا كبيرًا وصل إلى 33 مليون يورو لضم اللاعب من ليون، وبالتالي يجب تحقيق استفادة حتى وإن كانت بسيطة.