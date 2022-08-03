ريال مدريد يبحث عن دعم هجومه.. 5 أسماء مرشَّحة

تحدّث تقرير صحفي إسباني، الأربعاء 3 آب، عن قائمة الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويخطّط ريال مدريد للتعاقد مع رأس حربة جديد، ليكون بديلًا للفرنسي “كريم بنزيما”، خاصة بعد رحيل “بورخا مايورال”، واقتراب رحيل “ماريانو دياز”.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد حدد قائمة مختصرة من 5 لاعبين، للتعاقد مع أحدهم هذا الصيف.

في السياق، لفتت الصحيفة إلى أن اللاعبين الخمسة هم، “تيمو فيرنر” مهاجم تشيلسي، و”إدينسون كافاني” مهاجم مانشستر يونايتد السابق، و”إدين دجيكو” مهاجم إنتر ميلان، و”راؤول دي توماس” مهاجم إسبانيول، وأخيرا “بنجامين سيسكو” مهاجم ريد بول سالزبورج.

وقد ارتبط ريال مدريد في الساعات القليلة الماضية بالتعاقد إما مع فيرنر أو دي توماس، قبل انضمام 3 أسماء جدد لقائمة المرشحين.

جدير بالذكر، أن ريال مدريد أبرم صفقتين فقط هذا الصيف، هما “أنطونيو روديجر” في الدفاع و”أوريلين تشواميني” في الوسط.