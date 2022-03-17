ريال مدريد يتبرع بمليون يورو للاجئين الأوكرانيين

تدخل الحرب الروسية على أوكرانيا يومها ال 23، ورغم الدعم الدولي لأوكرانيا وإدانة الغزو الروسي لا تزال روسيا مسترة في حربها على أوكرانيا.

وتقوم دول عدة في تقديم العديد من المساعدات للأوكرانيين حيث قامت مجموعة من الفنانين والنجوم العالميين بتقديم الكثير من المساعدات للاجئين الأوكرانيين.

ومؤخرا، تبرع ريال مدريد بمليون يورو (1.10 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات النازحين في أوكرانيا وفقا لما ذكرت صحيفة “أس” الإسبانية.

ومنذ بداية الحرب، قد فر ما يقارب ثلاثة ملايين مواطن من البلاد، وفقًا للأمم المتحدة.

وتعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مؤخرًا بتقديم مليون يورو لمساعدة الأطفال الأوكرانيين، وقد قام لوس بلانكوس بتعويض هذا المبلغ من خلال مؤسسة ريال مدريد.

وأعلن النادي الإسباني على موقعه الرسمي على الإنترنت، عن تخصيص الأموال للصليب الأحمر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وجاء في البيان “ريال مدريد سوف يتبرع بمليون يورو في إطار حملة” الجميع مع أوكرانيا “التي أطلقتها مؤسسة ريال مدريد الخيرية في 5 مارس”.

كما أعلن النادي أن حملة “الجميع مع أوكرانيا” ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا لدعم المحتاجين.

ويقوم الصليب الأحمر الإسباني بجهود إنسانية هائلة داخل أوكرانيا، على سبيل المثال توزيع الإمدادات الحيوية، كما يساعدون بالترحيب باللاجئين الأوكرانيين في إسبانيا.