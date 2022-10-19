ريال مدريد يتغلب بسهولة 3-صفر على إلتشي

سجل فيدريكو بالبيردي وكريم بنزيمة وماركو أسينسيو في فوز ريال مدريد 3-صفر على إلتشي متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (الأربعاء 19-10-2022) في مباراة شهدت إلغاء ثلاثة أهداف للمتصدر بداعي التسلل بعد اللجوء لحكم الفيديو المساعد.

ويتصدر ريال الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق ست نقاط أمام برشلونة الذي يستضيف فياريال غدا الخميس.

وبعد فوزه المريح 3-1 على منافسه التقليدي برشلونة في مباراة قمة يوم الأحد الماضي، قرر المدرب كارلو أنشيلوتي عدم إراحة لاعبيه البارزين أمام إلتشي الذي لم ينتصر في المسابقة حتى الآن.

وهيمن حامل اللقب على المباراة من البداية وسنحت له عدة فرص للتسجيل بخلاف الأهداف الثلاثة الملغية والتي بدأت بهدف من بنزيمة في الدقيقة السادسة لكن ألغاه الحكم بداعي تسلل فينيسيوس جونيور.

ومنح المتألق بالبيردي التقدم لفريقه في الدقيقة 11 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعدما ارتدت تسديدة بنزيمة من الدفاع.

ويملك بالبيردي حاليا ستة أهداف في 15 مباراة مع ريال هذا الموسم وهو نفس العدد الذي سجله في أول 148 مباراة له مع النادي.

وكان هذا ثالث أهدافه من مدى بعيد هذا الموسم ولم يسجل أي لاعب اخر في البطولات المحلية الأوروبية الخمس الكبرى أهدافا أكثر من اللاعب القادم من أوروجواي من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم.

وقال بالبيردي لمنصة دازون على الإنترنت “سعيد من أجل الفريق وللانتصار، استمتع بالطريقة التي نلعب بها حاليا.

“أنشيلوتي أبلغني إذا لم أسجل عشرة أهداف على الأقل هذا الموسم سيعتزل”.

وأضاف الدولي القادم من أوروجواي مازحا ومبتسما “لذلك هذا هو تركيزي، لا أريد أن أتحمل مسؤولية اعتزال المدرب”.

ووضع ديفيد ألابا الكرة في المرمى في الدقيقة 25 بعد تبادل رائع للكرة مع بنزيمة لكن الهدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وجاء الهدف الملغي الثالث في الدقيقة 60 عندما تابع بنزيمة تمريرة عرضية من المتألق داني كاربخال الذي كان متقدما عن خط الدفاع بمسافة ضئيلة ليتم إلغاء الهدف للتسلل أيضا.

وسنحت لفريق إلتشي فرصة ذهبية لإدراك التعادل في الدقيقة 70 لكن الحارس أندريه لونين أنقذ مرماه من تسديدة قوية من مدى قريب عبر كارلوس كليرك.

وعزز بنزيمة أخيرا تقدم ريال في الدقيقة 75 بعد تبادل الكرة مع رودريجو الذي مررها بكعبه للفائز بالكرة الذهبية ليسجل الهدف الثاني لفريقه.

وأضاف البديل أسينسيو الهدف الثالث في الدقيقة قبل الأخيرة عندما أطلق تسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من رودريجو.