ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني ضربة جديدة قبل ختام التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن استبعاد جاريث بيل نجم منتخب ويلز من قائمة ويلز فريقه لمواجهة بلجيكا، الثلاثاء، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وأفصح الطاقم الطبي للمنتخب الويلزي عن معاناة صاحب الـ32 عاما من انزعاجات في ربلة الساق، مما سيؤدي لغيابه عن مواجهة بلجيكا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب الدولي الويلزي للفحوصات الطبية بمجرد عودته إلى نادي ريال مدريد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاءت هذه الانتكاسة بعد تعافي اللاعب مؤخرا من إصابة أبعدته عن الملاعب منذ أغسطس/ آب الماضي، حيث خاض آخر مباراة مع الفريق الملكي ضد ريال بيتيس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وظهر بيل في أول 3 مباريات للميرينجي في الدوري الإسباني هذا الموسم قبل تعرضه لإصابة عضلية في الساق، ليغيب عن 13 مباراة متتالية.

وعاد بيل للظهور من جديد خلال مواجهة ويلز ضد بيلاروسيا قبل 3 أيام، لكن تم استبداله بين الشوطين بسبب الإصابة.

ويسعى منتخب ويلز للحفاظ على المركز الثاني في ختام التصفيات، لحجز مقعده في الملحق الأوروبي لكأس العالم 2022 التي ستقام في شتاء العام المقبل.

وضمن منتخب بلجيكا التأهل رسميا لكأس العالم باحتلاله صدارة المجموعة الخامسة برصيد 19 نقطة، فيما يتأخر عنه ويلز بفارق 5 نقاط.