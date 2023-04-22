ريال مدريد يحدد سعر بيلينغهام

قالت صحيفة “أس” إن ريال مدريد لن يدفع أكثر من 100 مليون يورو للتعاقد مع جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند في السوق الصيفي المقبل.

ووفقا للصحيفة فإنه إذا كان لريال مدريد هدف واضح في السوق الصيفي فهو جود بيلينغهام الذي يبلغ من العمر 19 عاما.

وأكدت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الإنجليزي ظل على رأس أولويات إدارة ريال مدريد.

ويريد ريال مدريد التوقيع مع بديل للوكا مودريتش، على الرغم من أن هذا لا يعني أن الكرواتي سيغادر، وأشارت إلى أن فكرة ريال مدريد تمديد بقاء اللاعب لموسم واحد.

لكن التعاقد مع بيلينغهام لن يكون سهلا، فريال مدريد يواجه منافسة صعبة من مانشستر سيتي، إلى جانب أن بروسيا دورتموند لا يقدم التسهيلات ويتوقع بيع اللاعب الإنجليزي مقابل مبلغ قياسي.

ويستغل بروسيا دورتموند أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد بيلينغهام مع الفريق كما أن عقد اللاعب الشاب في سيغنال إيدونا بارك ينتهي في يونيو 2025.

ولذلك فإنه لا يزال أمام النادي الألماني مجال لفرض شروطه ويتوقع بيع بيلينغهام مقابل 150 مليون يورو.

ويبدو أن المنافسة على توقيع بيلينغهام تنحصر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي بعد انسحاب ليفربول بسبب التكلفة العالية جدًا للصفقة.

وقبل أيام قال يورغن كلوب مدرب ليفربول: “نتحدث باستمرار عن أشياء لا يمكننا الحصول عليها، إذا طلبت منك سيارة فيراري في عيد الميلاد وأنا في الخامسة من عمري، ستخبرني أنها باهظة الثمن، ولا يمكنك قيادتها على أي حال”.

وأكدت “أس” أن ريال مدريد لا يخطط لدفع 150 مليون يورو للتعاقد مع بيلينغهام ويرى أن الحد الأقصى للصفقة بأكملها يمكن أن يصل إلى 100 مليون يورو ويشمل هذا الرقم العمولات المختلفة التي يجب دفعها.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يلتزم بصرامة بسياسة “الإنفاق المحتواة”، خاصة فيما يتعلق بالرواتب (وهي قضية حساسة داخل غرفة خلع الملابس يمكن أن تسبب مخاوف بين قدامى اللاعبين والوافدين الجدد).

وقالت “أس” إن بيلينغهام، الذي يجمع بين الحاضر والمستقبل، على استعداد لبذل جهد كبير لكن ليس بالمستوى الذي يريده بروسيا دورتموند.

وذكرت الصحيفة أن المشكلة بالنسبة لريال مدريد تكمن في أن مانشستر سيتي لديه القدرة على دفع مبلغ كبير للتعاقد مع بيلينغهام إذا لزم الأمر.

لكنها أشارت إلى أن ريال مدريد واثق من أنه سيكون قادرًا على خفض قيمة الصفقة بفضل العلاقات الممتازة التي تربطه مع بروسيا دورتموند، والتي تم ترسيخها على مر السنين ولكن إذا كان مانشستر سيتي على طاولة مفاوضات أخرى، فإن ذلك يجعل الصفقة أصعب.