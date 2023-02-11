ريال مدريد يحرز كأس العالم للأندية بالفوز 5-3 على الهلال

أحرز كل من فينيسيوس جونيور وفيدريكو بالبيردي هدفين ليفوز ريال مدريد 5-3 على الهلال السعودي ويحرز لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب (السبت 11-2-2023).

وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

واستمرت هيمنة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على اللقب إذ لم تخسر في النهائي في 19 نسخة من البطولة.

وفازت أندية أوروبا باللقب في 15 مناسبة منها آخر عشر نسخ بينما جاءت انتصارات أمريكا الجنوبية بواسطة الأندية البرازيلية فقط.

وافتتح بطل أوروبا التسجيل بواسطة فينيسيوس في الدقيقة 13، وبعد ذلك بخمس دقائق أضاف بالبيردي الهدف الثاني.

لكن موسى ماريجا أعاد الهلال إلى المباراة بعد بداية صعبة بتقليص الفارق في الدقيقة 26.

ووجد الهلال نفسه في موقف صعب عندما اهتزت شباكه مرتين في غضون أربع دقائق من الشوط الثاني.

وجعل كريم بنزيمة النتيجة 3-1 في الدقيقة 54 قبل أن يهز بالبيردي الشباك مرة أخرى.

ولكن بعد ذلك بخمس دقائق قلص لوسيانو فييتو الفارق للهلال بشكل رائع.

وأعاد فينيسيوس تفوق ريال مدريد بفارق ثلاثة أهداف في الدقيقة 69 غير أن فييتو سجل هدفه الثاني في المباراة والثالث في البطولة قبل 11 دقيقة من النهاية.

وقال المعيوف لمحطة السعودية الرياضية (إس.إس.سي) “المكسب من هذه البطولة هي تشكيلة الهلال ككل بعد التشكيك فيها قبل المجيء (إلى المغرب).

“بلغنا المباراة النهائية، وسنركز في القادم”.

وعاد بنزيمة إلى التشكيلة الأساسية لريال مدريد بعد غيابه عن مواجهة الأهلي في الدور قبل النهائي ليقود الفريق لبداية مثالية.

ومن هجمة سريعة مرر بنزيمة الكرة إلى فينيسيوس ليسدد في مرمى عبد الله المعيوف.

وباغت بطل أوروبا نظيره السعودي بالهدف الثاني عندما أرسل لوكا مودريتش تمريرة عرضية أبعدها دفاع الهلال لكن الكرة تهيأت أمام بالبيردي الذي سددها قوية لتمر من بين قدمي علي البليهي إلى داخل الشباك.

ووضح سيطرة التوتر على أداء الهلال، الذي يشارك في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا بعد تأجيل ختام النسخة الحالية بسبب كأس العالم، لكن الفريق استعاد الثقة بمرور الوقت.

واعتمد فريق المدرب رامون دياز على الدفاع من أمام منطقة الجزاء والانطلاق في هجمات مرتدة مستغلا سرعة الثنائي ماريجا وسالم الدوسري وتمريرات محمد كنو المتقنة.

واستغل كنو تقدم دفاع ريال مدريد إلى منتصف الملعب ليمرر كرة إلى ماريجا ويضعه في مواجهة الحارس أندريه لونين ليسدد في الشباك.

ومن لعبة مشابهة استلم ماريجا تمريرة من سعود عبد الحميد لكنه سدد الكرة خارج الملعب من مدى قريب في الدقيقة 37.

وسدد لوكا مودريتش كرة قوية أبعدها المعيوف في الوقت المحتسب بدل الضائع لترتد الهجمة لصالح الهلال.

وحاول الدوسري مراوغة أنطونيو روديجر لكنه سقط بعد تدخل من المدافع الألماني غير أن الحكم أشار باستمرار اللعب.

* بداية مشابهة

جاءت بداية الشوط الثاني مشابهة لما حدث في بداية المباراة إذ سجل ريال مدريد هدفين قبل أن يرد الهلال.

وعقب سلسلة من التمريرات وصلت الكرة إلى فينيسيوس في الناحية اليسرى ليمررها عرضية رائعة إلى بنزيمة ليهز الشباك بسهولة من مدى قريب.

وبعد ذلك بأربع دقائق انطلق بالبيردي في هجمة مرتدة ومرر الكرة إلى داني كاربخال الذي أعادها للاعب أوروجواي ليجعل النتيجة 4-1.

وأرسل عبد الحميد تمريرة خلف روديجر إلى فييتو لينفرد بالحارس لونين ويسدد الكرة في الشباك من فوق عندما خارج لملاقاته.

وأعاد فينيسيوس تقدم ريال مدريد بفارق ثلاثة أهداف إذ مرر كرة إلى البديل داني سيبايوس الذي حاول مراوغة جانج هيون-سوو لكنها طالت منها لتصل إلى زميله البرازيلي ليسدد مباشرة في الزاوية البعيدة.

ومع إخراج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال الثلاثي مودريتش وبنزيمة وتوني كروس كان الهلال الطرف الأخطر.

وانطلق البديل ميشيل في الناحية اليسرى وأرسل تمريرة عرضية إلى فييتو الذي دار بالكرة حول نفسه ليراوغ ويسدد في المرمى الخالي.

وأهدر ماريجا فرصة إعادة الهلال إلى المباراة بغرابة قبل تسع دقائق من النهاية.

واستغل ميشيل سرعته ليمر مرة أخرى من الناحية اليسرى وسدد كرة أبعدها لونين لكنها وصلت إلى فييتو ليسدد في جسد روديجر وتتهيأ أمام ماريجا لكن اللاعب المالي وضعها خارج المرمى من مدى قريب.