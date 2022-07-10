الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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ريال مدريد يحصن نجمه بشرط جزائي مليار يورو

منذ ساعة واحدة
جونيور فينيسيوس

جونيور فينيسيوس

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حسم نادي ريال مدريد الإسباني تجديد عقد النجم البرازيلي فينيسيوس ليستمر مع الفريق الملكي لأطول فترة ممكنة.

ويسعى ريال مدريد إلى تمديد تعاقده مع جونيور البالغ من العمر 21 عاماً، والذي ينتهي عقده مع فريق ملعب سانتياغو بيرنابيو في يونيو 2024.

وكشف الصحفي والخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو أن فينيسيوس جونيور وقع العقد الجديد، بعد أن تم اتفاق شفهي الشهر الماضي”.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع تويتر: ”العقد الجديد سيكون ساريا حتى عام 2027، كما أراد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد“.

وأضاف: ”سيقرر النادي أفضل لحظة للإعلان الرسمي على تجديد العقد – لكن اللاعب وقع الآن على العقد”.

واختتم: ”فينيسيوس أحد أعلى اللاعبين أجراً في ريال مدريد، ووضع فلورنتينو بيريز رئيس النادي شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو“.

وخلال عام واحد تحول فينيسيوس جونيور تماما وأصبح نجما عالميا، سجل 22 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة في موسم لعب فيه دورا بارزا في الفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري الأبطال مع ريال مدريد.

وبفضل ابتسامته الدائمة وطاقته أصبح معشوقا للجماهير بالعاصمة الإسبانية، خاصة بين المشجعين صغار السن، واكتسب الاحترام بسبب إصراره.. كما نال الثقة داخل غرفة الملابس، وتوطدت علاقته بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما في واحدة من أعظم قصص الانتفاضات بالسنوات الأخيرة.
وتكاملت حيوية وطاقة وشراسة فينيسيوس بشكل مثالي مع بنزيما الذي خاض أفضل عام في مسيرته برفقة زميله البرازيلي وسجل 44 هدفا في 45 مباراة بجميع المسابقات ليعزز فرصه في الفوز بالكرة الذهبية للمرة الأولى.

وكان فينيسيوس حاسما في سلسلة انتفاضات ريال أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي بدوري الأبطال، وفي النهائي أمام ليفربول تسلل خلف ترينت ألكسندر-أرنولد ليحرز هدف الفوز بعد تمريرة متقنة من فيدريكو فالفيردي بالشوط الثاني.

ولا شك أن فينيسيوس كان ثاني أفضل لاعب في ريال مدريد الموسم الماضي بعد بنزيما المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية للعام الحالي.

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