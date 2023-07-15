ريال مدريد يخطط لمفاجأة مبابي

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى حسم صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابى، من صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفى.

وكانت صحيفة “ماركا” الإسباني قد كشفت عن خروج مبابي من حسابات نادي ريال مدريد في موسم 2023-2024، في ظل أزمة مبابي الأخيرة وتصريحاته ضد إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، مضيفة أن اللاعب لن يحسم مستقبله حتى شهر أغسطس المقبل (طالع التفاصيل).

ورغم ذلك، إلا أن مبابي قد يظل في حسابات نادي ريال مدريد، وذلك بعد قرار اللاعب بعدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، الذي ينتهي في صيف 2024.

يقترب من مليار يورو.. تفاصيل عقد مبابى مع الملكي

صحيفة “فوت ميركاتو” تحدثت أن مبابي سيتقاضى الأجر الأعلى في العالم، بقيمة 30 مليون يورو في الموسم، بالإضافة إلى 20 مليون يورو كمكافأة انتقال سنوي، وسيكون عقد النجم الفرنسي مع ريال مدريد لمدة ستة مواسم.

لن يتوقف الأمر عند ذلك، إذ أن مبابي سيتقاضى مبلغ 90 مليون يورو في الموسم كمتوسط نتيجة الإعلانات، ليصل إجمالي ما يتقاضاه اللاعب خلال 6 مواسم إلى 840 مليون يورو، ليصبح الأغلى أجرًا في العالم.

وطبقًا لذلك، فإن مبابي سيتخطى رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث يصل عقد الأخير إلى 200 مليون يورو في الموسم مع نادي النصر، على أن ينتهي العقد في يونيو 2025، ليبلغ إجمالي عقد رونالدو 500 مليون يورو.