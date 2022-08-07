ريال مدريد يدرس التعاقد مع نجم سان جيرمان لكن بشرط!

لفت تقرير صحفي إسباني الى أن ريال مدريد يدرس التعاقد مع الأرجنتيني “ماورو إيكاردي”، مهاجم باريس سان جيرمان، في الصيف الجاري.

ويسعى ريال مدريد الى التعاقد مع بديل للفرنسي “كريم بنزيما”، بعد رحيل “بورخا مايورال”، واقتراب رحيل “ماريانو دياز”.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد وضع إيكاردي ضمن اهتماماته لتدعيم هجوم الميرنجي هذا الصيف، ولكن بشرط واحد.

في هذا السياق، أوضحت أن ريال مدريد يشترط ابتعاد إيكاردي عن موكلته وزوجته واندا نارا، قبل التعاقد معه.

وانتشر مقطع صوتي قبل يومين، لـ “واندا نارا”، تقول فيه إنها بدأت إجراءات الانفصال عن إيكاردي.

وبناء عليه، تم استبعاد اللاعب من قائمة مباراة كليرمونت، السبت، لتسوية الأمور الخاصة.