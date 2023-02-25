ريال مدريد يسقط بفخ التعادل أمام أتليتيكو

وجه أتليتيكو مدريد بعشرة لاعبين ضربة لآمال ريال مدريد في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما فرض التعادل 1-1 على حامل اللقب في استاد سانتياجو برنابيو (السبت 25-2-2023).

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري برصيد 52 نقطة وبفارق سبع نقاط خلف برشلونة الذي يواجه ألميريا المتعثر غدا الأحد. ويأتي أتليتيكو رابعا برصيد 42 نقطة.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال لمنصة (دازون) “أعتقد أن الفوز (بالدوري) يمثل مهمة صعبة جدا. كان الأمر كذلك قبل مباراة اليوم، والآن أصبح الوضع أصعب”.

وأضاف “اليوم افتقرنا للجاهزية الذهنية وبشكل أكبر من الجاهزية البدنية، خاصة عندما لعب المنافس بعشرة لاعبين، وسمحنا له بالتسجيل وعانينا في استعادة مواقعنا”.

وتابع “في الشوط الأول سيطرنا بشكل جيد، لكن الشراسة لم تكن جيدة، وبعد ذلك لم نستغل الزيادة العددية لدينا”.

وبدأت المباراة بشكل متوسط، وسط أجواء باردة وتساقط للثلوج على العاصمة الإسبانية، وسيطر ريال على اللعب لكن دون ترجمة ذلك إلى فرص.

ولم يكن بوسع ثلاثي الهجوم كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور وماركو أسينسيو صناعة الفرص اللازمة بينما اعتمد أتليتيكو على خمسة لاعبين في الخط الخلفي لتأمين مرماه.

واضطر دييجو سيميوني، الذي عادل رقم لويس أراجونيس كأكثر مدرب يقود أتليتيكو في كل المسابقات برصيد 612 مباراة، إلى إجراء تغيير مبكر بعدما خرج رينيلدو ماندافا محمولا على محفة بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

ورغم أن البديل أنخيل كوريا تلقى بطاقة حمراء مباشرة بسبب خطأ بمرفقه ضد أنطونيو روديجر، منح خوسيه ماريا خيمنيز التقدم بهدف لأتليتيكو بضربة رأس بعد ركلة حرة من أنطوان جريزمان في الدقيقة 78.

لكن الشاب ألفارو رودريجيز البالغ عمره 18 عاما أدرك التعادل لريال بعد خمس دقائق بضربة رأس بعد ركلة ركنية من لوكا مودريتش.