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ريال مدريد يعلن موعد وداع مارسيلو

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 12 - يونيو - 2022 3:57 مساءً
مارسيلو

مارسيلو

"كووورة"
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أعلن ريال مدريد، الأحد، موعد حفل وداع البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر للفريق الملكي.

وينتهي عقد مارسيلو، قائد الميرنجي، في 30 يونيو/حزيران الجاري، وقرر النادي الملكي عدم التجديد للدولي البرازيلي.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: “يعلن النادي أن الإثنين، في تمام الساعة الواحدة ظهرا سيقام حفل وداع لقائدنا مارسيلو في المدينة الرياضية لريال مدريد، سيترأسه فلورنتينو بيريز، رئيس النادي”.

وأضاف: “بعد هذا الحدث، سيتحدث مارسيلو إلى وسائل الإعلام في غرفة الصحافة بالمدينة الرياضية لريال مدريد”.

ويلعب مارسيلو في صفوف ريال مدريد منذ شتاء 2007، قادما من نادي فلومينينسي البرازيلي، ما يعني أنه قضى 15 عاما تقريبا داخل جدران قلعة “سانتياجو برنابيو”.

وحقق مارسيلو كل الألقاب المحلية والقارية الممكنة بقميص الميرنجي، وختم هذا الموسم برفع كأس دوري أبطال أوروبا، كقائد للفريق.

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