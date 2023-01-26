ريال مدريد يقلب تأخره في الدقائق الأخيرة وينتزع فوزاً ثميناً من أتليتيكو مدريد

سجل كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور هدفين في الوقت الإضافي ليحول ريال مدريد تأخره إلى فوز 3-1 على عشرة من لاعبي الغريم أتليتيكو مدريد وتأهل إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم (الخميس 26-1-2023).

وضع ألفارو موراتا مهاجم ريال السابق أتليتيكو في المقدمة بعد 19 دقيقة في سانتياجو برنابيو من تسديدة قريبة المدى.

وعانى بطل أوروبا وإسبانيا لإدراك التعادل حتى نجح عبر رودريجو بمهارة فردية قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي حين راوغ ثلاثة مدافعين وسدد في المرمى بإتقان.

واستفاد ريال من طرد مدافع أتليتيكو ستيفان سافيتش في الدقيقة 99 لحصوله على الانذار الثاني نتيجة عرقلة إدواردو كامافينجا.

فبعد خمس دقائق فقط مرر البديل ماركو أسينسيو تمريرة منخفضة أخفق فينيسيوس في التعامل معها لتصل إلى بنزيمة الذي سدد كرة لا تصد.

وأكد فينيسيوس الانتصار قبل النهاية بمجهود فردي رائع بعد أن ركض نصف مسافة الملعب واتجهت تسديدته المنخفضة نحو الشباك.

واكتملت أضلاع المربع الذهبي بفوز أتليتيك بيلباو 3-1 على بلنسية اليوم ليلتحق بريال مدريد وبرشلونة وأوساسونا.