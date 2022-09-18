ريال مدريد ينافس 3 أندية لضم نجم دورتموند

يخطّط نادي ريال مدريد للتعاقد مع لاعب بارز في صفوف بوروسيا دورتموند خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن ريال مدريد سينافس بقوة 3 أندية من البريميرليغ على التعاقد مع “جود بيلينجهام” نجم بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

ولفتت الصحيفة الإسبانية إلى أن دورتموند رفض رحيل بيلينغهام “19 عاما” هذا الصيف، عقب انتقال “إيرلينغ هالاند” إلى مانشستر سيتي، لكن من المنتظر أن ينتقل إلى ناد جديد بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أن “ريال مدريد سيدخل هذا التحدي بقوة مع تشيلسي ومانشستر يونايتد وليفربول، من أجل حسم صفقة بيلينغهام، رغم ما يتردد بأن دورتموند لن يفرّط في اللاعب بأقل من 100 مليون يورو”.

كذلك، أضافت أن “ليفربول يتقدم المرشحين لهذه الصفقة بنسبة طفيفة، لكن في الوقت نفسه يبدو رئيس الريال فلورنتينو بيريز مستعدًا للتوقيع على رقم قياسي جديد لنقل بيلينغهام إلى سانتياجغو برنابيو”.

وانضم جود بيلينغهام من فريق بيرمنغهام الإنكليزي إلى بوروسيا دورتموند في صيف 2020، ووقع عقدًا يربطه بأسود الفيستيفال حتى صيف 2025.