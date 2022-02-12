ريال مدريد يهدر نقطتين في صراع الليغا

سقط ريال مدريد في فخ التعادل مع مضيفه فريق فياريال بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب “لاسيراميكا”، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

كان فريق فياريال الأكثر سيطرة على مجريات اللعب في الشوط الأول، وهدد مرمى ريال مدريد في أكثر من مناسبة، وفي المقابل اعتمد الملكي على الهجمات المرتدة بفضل سرعات نجمه البرازيلى فينيسيوس جونيور الذى تسبب في إرهاق دفاعات الغواصات الصفراء.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، وكاد ريال مدريد خطف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، بعدما اصطدمت كرة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش في عارضة فياريال.

وشهد التشكيل عودة جاريث بيل مرة أخرى للمشاركة بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة، كما شارك فيدي فالفيردي بدلا من لوكا مودريتش في وسط الملعب.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء المقبل.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي برصيد 54 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن إشبيلية الوصيف برصيد 50 نقطة، فيما يحتل فياريال المركز الخامس برصيد 36 نقطة.