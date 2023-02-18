ريال مدريد يهزم أوساسونا بشق الأنفس في الدقائق الأخيرة

أحرز فيدريكو بالبيردي وماركو أسينسيو هدفين قرب النهاية ليفوز ريال مدريد بشق الأنفس 2-صفر خارج أرضه على أوساسونا ويواصل ملاحقة برشلونة المتصدر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم (السبت 18-2-2023).

وبعد شوط أول متوتر شهد حصول أربعة لاعبين على بطاقات صفراء هز فينيسيوس جونيور الشباك في الدقيقة 52، لكن هدفه ألغي للتسلل بعد مراجعة الفيديو.

وبدأ أوساسونا في استجماع قواه وسدد موي جوميز في القائم بالدقيقة 62 كما مرت تسديدة جون مونكايولا بجوار المرمى بعد ثلاث دقائق، ودفع أصحاب الضيافة ثمن ضياع الفرصتين.

وفي غياب كريم بنزيمة للإصابة تعين على فينيسيوس استغلال لمساته الإبداعية وتعاون مع بالبيردي في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 78، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وأصبح رصيد ريال 51 نقطة من 22 مباراة وبفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يواجه قادش غدا الأحد، ويأتي أوساسونا عاشرا برصيد 30 نقطة.

وهذه آخر مباراة لريال قبل اللعب في ضيافة ليفربول في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.