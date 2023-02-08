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ريال مدريد يواجه الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية

منذ 20 دقيقة
رودريغو لاعب ريال مدريد

رودريغو لاعب ريال مدريد

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فاز ريال مدريد الإسباني على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية في كرة القدم التي تستضيفها المغرب.

ويلعب ريال مدريد في النهائي ضد الهلال السعودي.

وسجل أهداف ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور (42)، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (47)، البرازيلي رودريغو (90+2) وسيرخيو أريباس (90+8)، فيما أحرز التونسي علي معلول هدف الأهلي الوحيد (65 من ركلة جزاء).

وغاب عن الفريق الإسباني كل من الحارس تيبو كورتوا والمهاجم كريم بنزيمة وثلاثي الدفاع إيدر ميليتاو وفيرلان مندي ولوكاس فاسكيز، لكن كورتوا وبنزيمة وميليتاو قد يكون بوسعهم اللعب بعد تأهل ريال مدريد للنهائي، يوم السبت المقبل.

ودون الهلال السعودي بقياده نجمه المتألق سالم الدوسري والأرجنتيني، لوسيانو فييتو، اسمه في تاريخ المسابقة، بفوزه على بطل كأس ليبرتادوريس المنقوص عدديا 3-2 في نصف النهائي، ليلاقي في نهائي السبت ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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