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ريال مدريد يواصل نزف النقاط بخسارة جديدة أمام ألافيس

منذ 42 دقيقة
ريال مدريد يتعرض للخسارة الثالثة في الليغا

ريال مدريد يتعرض للخسارة الثالثة في الليغا

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واصل ريال مدريد نزف النقاط بتلقيه خسارة جديدة على أرضه أمام ألافيس بنتيجة1-2 السبت، ضمن المرحلة الحادية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهي الخسارة الثالثة لريال في “لا ليغا” ما يزيد من مشاكل حامل اللقب الذي يحتل المركز الرابع بـ17 نقطة، بفارق ست نقاط عن ريال سوسييداد الذي يخوض الأحد مباراة صعبة مع فياريال الثالث وجاره أتلتيكو.

وسجل لوكاس بيريس (5 من ركلة جزاء) وجوسيلو (49) هدفي اللقاء.

ولم ينجح الفريق الملكي بأن يعكس نتيجته الجيدة أوروبيا بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين نظيفين في “جوسيبي مياتزا” الأربعاء، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا على أدائه المحلي، فواصل نتائجه المخيبة للمباراة الثالثة تواليا بعدما كان خسر أمام فالنسيا 1-4 ثم تعادل مع فياريال 1-1 في المرحلتين السابقتين.

في المقابل واصل ألافيس نتائجه الجيدة بالابتعاد عن الهزائم للمباراة الخامسة تواليا إذ حقق فوزه الثاني بعد تغلبه على بلد الوليد 2-صفر، مقابل ثلاثة تعادلات أمام برشلونة وليفانتي بنتيجة واحدة 1-1 وفالنسيا 2-2.

وأجرء الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي ثلاثة تبديلات على التشكيلة التي هزمت إنتر ميلان، إذ اشرك الثنائي البرازيلي مارسيلو وكاسيميرو، بالإضافة إلى ماركو أسنسيو، في المقابل استبعد الفرنسي فيرلان ميندي والنروجي مارتن أوديغار، عدا عن داني كارفاخال المصاب. واستمر غياب قائد الفريق سيرخيو راموس وهدافه الفرنسي كريم بنزيمة.

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