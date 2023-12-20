ريان حركة لـ"صوت بيروت إنترناشونال": " ع أمل" مسلسل مختلف في رمضان المقبل

تعيش الممثلة الشابة ريان حركة، حالة من النشاط الفني بين السينما والتلفزيون، فبعد تألقها في مسلسل “للموت”، تستعد لخوض أولى تجاربها السينمائية بفيلم “يانال”، وتتابع عرض مسلسل “عرابة بيروت”، وتواصل تصوير مسلسلها الجديد “على أمل”.

“ريان” التي باتت من الممثلات اللاتي تركن أثرًا إيجابيًا على الجمهور، ودخلت قلوبهم بسهولة، قالت لـ” صوت بيروت إنترناشونال”، إن السبب وراء تحمسها لخوض أولى تجاربها السينمائية فيلم “يانال” للمخرج جاد أبو علي، يرجع إلى النص وقدرته على جذب انتباهها، وعندما عُرض عليّ النص الخاص بالفيلم وقرأته أثر في بشكل كبير لما يحمله من دراما مميزة، حيث شعرت وقتها أنني أريد خوض أولى تجاربي السينمائية من خلال هذا العمل”.

وتضيف: “أجسد خلال أحداث الفيلم شخصية تدعى “هيا”، وهي فتاة رقيقة ومرهفة الحس وتتميز بالبساطة ومدللة من قبل أسرتها، والحقيقة أن التحضير لها لم يكلفني وقتًا طويلا خصوصًا أنها تشبهني في بعض الصفات، ولكن التحدي ظهر في محاولة تغيير شكلي حتى يبدو مناسبًا للشخصية بجانب أنني تأثرت بالنص بشكل كبير للغاية في الحقيقة، رغم أنه كان مطلوبًا مني عدم التأثر والتعامل بشخصية “هيا” التي لا تبالي شيئًا”.

تواصل ريان حركة تصوير مسلسل “ع أمل”، بطولة ماغي بن غصن، بديع أبو شقرا، وإخراج رامي حنا، وحول تجربتها في هذا العمل، تقول: “تجربة ممتعة للغاية، ومن وجهة نظري سيكون هذا العمل مختلفًا ومميزًا في الدراما، كما أن شخصيتي في العمل ستكون مفاجأة للجمهور، ولم أقدمها من قبل إذ أظهر فيه بشكل غير تقليدي”.

وتضيف: عن مسلسل “عرابة بيروت” أن هذه التجربة على الرغم من صعوبتها ولكنها كانت تحديًا بالنسبة لي، فشخصية “ريما” التي أقدمها في العمل تمر بمشاكل نفسية كثيرة ووقتها كنت أعاني من أزمة وفاة والدي وهذا ما ساعدني على تقديم الشخصية بشكلها المناسب”.

لدى الفنانة الشابة ريان حركة معايير خاصة تعتمد عليها في اختيار أدوارها، إذ تقول: “دائمًا ما يجعلني أوافق على الدور هو جودة النص، وشخصيتي وعلاقتها بالغير في العمل، وهل سيكون هذا العمل مناسبًا لي كي أقدمه بشكله الصحيح أم لا، لذا النص أهم شيء في اختيار أعمالي”.

وحول طموحاتها وخطواتها المستقبلية، أشارت إلى أنها تتمنى خوض تجارب مختلفة وجديدة لم تتطرق لها في عالم التمثيل، إذ تقول: “سعيدة وفخورة بالتطور الذي حدث لي في السنوات الأخيرة ولكنني أسعى للمزيد والتعلم واكتساب الخبرات وخوض تجارب جديدة في عالم التمثيل وتقديم أدوار كوميدية فهذا اللون لم أتطرق له خلال مشواري القصير، كما لدي حماس شديد لتقديم أدوار الشر المطلق”.