ريباكينا تهزم بليسكوفا في وادي الحجارة

حافظت إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون على آمالها في بلوغ البطولة الختامية لموسم تنس السيدات بعد انتصارها على كارولينا بليسكوفا بنتيجة 7-6 و6-2 في الدور الأول ببطولة وادي الحجارة الليلة الماضية.

وحصلت بليسكوفا على فرصة حسم المجموعة الأولى عند تقدمها 5-3 وامتلاكها الإرسال، لكن نظيرتها القازاخستانية انتفضت لتمتد المجموعة إلى الشوط الفاصل.

وارتكبت التشيكية بليسكوفا خطأ مزدوجا عند فرصة حسم المجموعة قبل أن تسيطر ريباكينا على المجموعة الثانية بسهولة.

وتلعب ريباكينا ضد الأمريكية جيسيكا بيجولا التي كانت انتصرت على منافستها القازاخستانية في المواجهة الوحيدة بينهما خلال ميامي المفتوحة هذا العام.