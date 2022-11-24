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ريتشارليسون يمنح البرازيل انتصاراً ثميناً على صربيا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2022 11:04 مساءً
البرازيلي ريتشارليسون

البرازيلي ريتشارليسون (رويترز)

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سجل البرازيلي ريتشارليسون هدفين من بينهما تسديدة رائعة بضربة خلفية من الوضع طائرا ليدفع مساعي بلاده نحو الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة نحو بداية مثالية بالانتصار 2-صفر على صربيا ليتصدر المجموعة السابعة (الخميس 24-11-2022).

وقاد ريتشارليسون خط هجوم رباعيا مخيفا، حيث هز الشباك في الدقيقة 62 بعد أن تصدى الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش لتسديدة غيرت مسارها من فينيسيوس جونيور بعد أداء رائع من نيمار.

وعادل هدف ريتشارليسون الثاني بعضا من الأهداف العظيمة والجميلة في تاريخ البرازيل الثري. وبعد تمريرة سريعة، قام ريتشارليسون بلف جسده ليتعامل مع الكرة بقدمه اليمنى مطلقا تسديدة لا يمكن إيقافها ليدفع الجمهور في استاد لوسيل نحو احتفالات صاخبة.

ويملك المهاجم المتألق الآن تسعة أهداف مع البرازيل هذا العام.

    المصدر :
  • رويترز

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